Человечество может не заметить, как «сварится» из-за глобального потепления

Как оказалось, люди склонны воспринимать как норму постепенный рост температуры на планете, не замечая вреда.

Климатические изменения вынуждают людей жить в исторически непривычных условиях. Но со временем эти изменения начинают восприниматься как нечто нормальное.

К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе, которые пытались выяснить, какую погоду люди считают нормальной и ненормальной в процессе климатических изменений. Результаты своей работы они опубликовали академическом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чтобы ответить на поставленный вопрос ученые использовали 2 миллиарда сообщений в социальных сетях, чтобы определить, какие температуры казались необычными для пользователей, а также как с климатическими изменениями менялась эта чрезвычайность. При этом, ориентировочная точка нормальных условиях оказалась основана на погодных наблюдениях от 2 до 8 лет назад. Быстрая смена планки «нормальности» означает, что в целом общество не замечает климатических изменений в течение 21 века. Это может иметь потенциальные последствия как понимание глобального потепления, так и для государственного давления для политических изменений для смягчения его последствий.

Ученые обнаружили, что оценка климатических изменений и определения «нормальной» и «аномальной» температуры определяется рядом факторов, среди которых ожидания, ограничения памяти и когнитивные предубеждения. Таким образом, восприятие климатических изменений определяют личные наблюдения погоды за последние годы, а не в течении исторических периодов. Это подрывает понимание общества антропогенных изменений в климате.

Оценка двух миллиардов сообщений в социальных сетях разоблачили доказательства существования явления, которое ученые называют «эффектом жабы в кипящей воде». Это означает, что люди склонны относиться к экстремальным условиям как к чему-то нормальному вместо адаптации. А медленные и нечеткие изменения в течение 21 века не воспринимаются как нечто опасное.