СМИ узнали реакцию Трампа на просьбу Ким Чен Ына снять санкции

Американский лидер предполагал, что Ким Чен Ын приехал во Вьетнам, готовый к сделке.

Президент США Дональд Трамп был «неприятно удивлен» озвученным во время саммита в Ханое требованием лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отменить все санкции против КНДР.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источника, осведомленного об американо-северокорейских переговорах по денуклеаризации.

По его словам, американский лидер предполагал, что Ким Чен Ын приехал во Вьетнам, готовый к сделке.

Тем не менее, у Пхеньяна другое видение произошедшего на саммите с США. Как заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, они предложили Трампу «частичное» снятие санкций.

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«То, что предложили мы, — это не снятие всех санкций, а их частичное снятие», — сказал северокорейский чиновник, указав на санкции ООН с 2016 и 2017 годов, которые «препятствуют гражданской экономике и жизнеобеспечению» народа.

Эксперт по Корее в Центре новой американской безопасности Дуйон Ким считает, что снятие ключевых экономических санкций без пропорциональных шагов по денуклеаризации со стороны Пхеньяна может привести к потере рычагов воздействия Вашингтона.

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