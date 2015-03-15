Бывший премьер Японии вернулся в Токио из аннексированного Крыма

Хатояма не общался с журналистами, которые ждали его выхода в аэропорту Нарита вблизи Токио, сообщает DW со ссылкой на AFP.

Во время поездки он назвал жизнь в аннексированном Крыму "счастливой" и критиковал позицию японского правительства. "Крымчане живут счастливой, мирной жизнью", - заявил Хатояма в разговоре с журналистами в Симферополе.

Таким образом, взгляды бывшего политика идут вразрез с официальной позицией власти, которая осудила аннексию полуострова со стороны России. Япония также ввела санкции против Москвы после аннексии Крыма.

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Хатояма посетил Крым во вторник, 10 марта, мотивируя свою поездку тем, что он хочет увидеть жизнь людей на полуострове собственными глазами. Таким образом он не прислушался к критике со стороны японских властей, представители которой утверждали, что такой шаг могут воспринять как легитимизацию аннексии Крыма.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида ранее в разговоре с представителями СМИ утверждал, что правительство пыталось отговорить бывшего главу правительства от поездки в Крым. Однако бывший политик не прислушался к просьбам.

Хатояма, которого считают в Японии богачом, занял пост премьер-министра в 2009 году, но уже через 9 месяцев был вынужден уйти в отставку из-за хаотичной политики. В 2012 году японский экс-премьер-министр посетил Иран. И тогда власти Японии выступала против этого визита.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма прибыл с визитом в аннексированный Россией Крым.