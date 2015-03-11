Бывший премьер Японии прибыл в аннексированный Крым

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма прибыл с визитом в аннексированный Россией Крым.

Визит Юкио Хатоямы продлится до четверга, передает Би-би-си. Ранее правительство Японии потребовало от бывшего премьера отказаться от намерения посетить аннексированный Россией полуостров. Читайте такжеБывший премьер Японии поедет в Крым вопреки возражениям Токио По данным информационного агентства Киодо, бывший премьер намерен узнать, что думают жители полуострова по поводу аннексии Крыма.

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