Бывший премьер Японии прибыл в аннексированный Крым
07:11, 11 марта 2015Мир
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Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма прибыл с визитом в аннексированный Россией Крым.
REUTERS
Визит Юкио Хатоямы продлится до четверга, передает Би-би-си.
Ранее правительство Японии потребовало от бывшего премьера отказаться от намерения посетить аннексированный Россией полуостров.
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По данным информационного агентства Киодо, бывший премьер намерен узнать, что думают жители полуострова по поводу аннексии Крыма.
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