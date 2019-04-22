"Рассчитываем на кусочек пирожка": скандальная Лолита высказалась о победе Зеленского (видео)

Певица заявила, что уже готова вылетать в Киев.

Скандальная певица Лолита Милявская объяснила, почему российские артисты надеются, что им разрешат выступать в Украине при новом президенте Владимире Зеленском.

Соответствующее видео Милявская опубликовала в Instagram. Исполнительница заявила, что уже готова вылетать в Киев, так как считает, что с приходом к власти Зеленского российские знаменитости снова смогут беспрепятственно выступать на территории Украины.

«Мы все снимались в проектах у Зеленского, - призналась она. - Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка».

22 апреля Николай Басков, Наташа Королева и Дима Билан поздравили Зеленского с победой на выборах и выразили надежду на то, что отношения между Киевом и Москвой наладятся.

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года. Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.