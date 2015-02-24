Хармс: Идея полицейской миссии ЕС - неправильный инструмент, Украине нужны "голубые каски"

Лидер группы «зеленых» в Европейском парламенте Ребекка Хармс убеждена, что только миротворческая миссия ООН может гарантировать режим прекращения огня на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Брюсселе в интервью журналистам.

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"Идея полицейской миссии Европейского Союза - это неправильный инструмент, потому что он недостаточно сильный. Вам нужны «голубые каски». Я не могу поверить, что без миссии защиты режим прекращения огня будет работать", - заявила евродепутат.

Хармс считает, что существующая на сегодняшний день мониторинговая миссия ОБСЕ также не является тем институтом, который может гарантировать, что линия разграничения будет уважаться.

"Если вы хотите мира, ОБСЕ не является силой, которая это гарантирует, а "голубые каски"", - сказала политик, отметив, что к мониторинговой миссии на востоке Украины также мало доверия.

Говоря о возможности поставок оружия украинской армии, Хармс отметила, что приоритетом остается "уважение линии разграничения". "Это должно быть целью. Запад должен сконцентрироваться на идее, чтобы эта линия уважалась. Я не доверяю идее поставок оружия", - подчеркнула депутат Европарламента от Германии.

Хармс также считает, что новые Минские соглашения являются "подготовкой к замораживанию конфликта, а не решением".

Кроме того, политик резко раскритиковала дискуссию в ЕС относительно смягчения санкций против России. "Я убеждена, что ЕС сделал большую ошибку, когда начал говорить о смягчении санкций, это приводит к ухудшению ситуации. То, что сказала Могерини (высокий представитель ЕС) было ужасно и в плохой момент", - заявила Хармс.

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Политик также сказала, что во время своего пребывания на востоке Украины она услышала от граждан, как они слушают «комментарии европейских лидеров о в большей части выполнении прекращения огня, но, в то же время, видят Дебальцево".

По ее убеждению, европейцы "должны быть серьезными, чтобы прекращение огня работало".

Кроме того, Хармс считает, что "без поддержки ЕС война убьет реформы" в Украине, в чем и заключается "идея Путина". "Мы должны сделать все, чтобы эти реформы не провалились", - подчеркнула евродепутат.