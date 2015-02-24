Глава МИДа и генсек ООН обсудили миротворческую миссию на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД), встреча состоялась в рамках визита Павла Климкина в Нью-Йорк. "В ходе встречи обсуждалась возможность развертывания операции ООН по поддержке мира в Украине, которая способствовала бы стабилизации ситуации и соблюдению всеми сторонами обязательств в соответствии с Минскими договоренностями", - сообщили в МИДе.

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При этом генсек ООН выразил разочарование, что, несмотря на результаты переговоров в Минске 12 февраля, боевики продолжают военные действия, в результате чего страдает гражданское население.

Павел Климкин отметил, что захват боевиками при поддержке РФ Дебальцево и продолжающиеся атаки на других направлениях является грубым нарушением минских договоренностей.