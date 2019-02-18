«От Сан-Диего с его пальмами и уютными домиками останется только пепел ядерной войны»

Мюнхенская конференция по безопасности, на которую собрались разжигатели православных церквей московского патриархата, мировых пожаров и русофобии, еще раз продемонстрировала, что без участия Владимира Путина ничего хорошего на ней не происходит.

Фундаментальная мюнхенская речь президента России 2007 года была так прекрасна, что после нее конференцию следовало, конечно же, упразднить, дабы не портить послевкусия от художественного свиста об американских бомбах под одеялом, но так называемые мировые лидеры не вняли голосу рассудка, и вот уже геополитическая ситуация докатилась до того, что на пятом году вставания с колен величайшего народа современности в кулуарах Мюнхена богует кровавый людоед Порошенко и бьет кулаками в лицо российских журналистов!

Да-да, Порошенко шел по коридору Мюнхенского рейхстага, лузгал сало и крутил самокрутки из Библии, раздавая поджопники пробегающим мимо детям узников концлагерей, в общем, традиционно вел себя как дикарь, и тут с ним вежливо поздоровался российский журналист с канала «Россия-1» - решил что-то спросить. Олигархические СМИ несостоявшейся Украины сообщают , что Порошенко просто отказался общаться с российской прессой, пока та «не извинится перед Украиной», но независимые медиа РФ, в частности, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, подчеркивают , что при этих словах охранник Порошенко набросился на русского журналиста, схватил его и долго удерживал, «словно опасаясь, что журналист кинется вслед за охраняемым лицом», а когда охраняемое лицо свернуло за угол, одним быстрым карательским движением свернул ему шею. По другой версии, журналиста схватил сам Порошенко, обкурил его сигаретой, вывалял в шкварках и долго бил кулаком в лицо, пока тот не отдал Путину душу.

Русский витязь мог легко покарать фашиствующих молодчиков

В это же время в другом коридоре рейхстага украинские провокаторы с канала Прямой извращенно опускали мужа независимой журналистки Скабеевой господина Попова, который на своем семейном ток-шоу угрожал наказать всех ее обидчиков, однако, встретившись с ними лично, ограничился тем, что тяжело и нервно завтыкал лицом в смартфон. Конечно же, русский витязь мог легко покарать фашиствующих молодчиков, но, судя по предсмертным движениям пальцев, Попов подозревал, что сзади к нему уже вплотную приблизился кровавый депутат Береза, сжимая в руке холодный финский нож. Попов быстро писал Путину прощальное письмо, полное надежды, но Путин не приходил, потому что был тяжело ранен.

Конечно же, президент России не оставил Мюнхенскую конференцию по безопасности без приветственного послания

Ранение Путина случилось в тыловом городе Сочи, где президент России проводил собственную конференцию по безопасности с участием Эрдогана, иранского лидера Рухани и почему-то Лукашенко. Сначала, по слухам, Владимир Владимирович собирался проехать перед гостями голый на лошади, но лошадь некстати отправилась представлять Россию в Мюнхен, и Путин ограничился обычной тренировкой по дзюдо, в ходе которой легко победил олимпийского чемпиона Беслана Мудранова, но в последний момент тяжело упал, как мешок с вяличием, и повредил себе палец ; по другой версии, он просто слишком глубоко засунул его в уязвимое место противника, но что поделаешь, это спорт.

Конечно же, президент России не оставил Мюнхенскую конференцию по безопасности без приветственного послания. Так, в ходе мероприятия российские СМИ сообщили об успешном испытании ядерного двигателя непредсказуемой ракеты неограниченного полета «Буревестник», разработке оружия на новых физических принципах (подземный пулемет, крадущаяся каучуковая бомба, трансклюкатор на меху, пистолетный вертолет, брандашмыг-невидимка, квадратное колесо, дровяная машина времени и пр.), а также придумали ряд новых хороших названий для мультипликационной ядерной торпеды «Посейдон», в частности, «Оружие Судного дня» и «Убийца континентов», с удовольствием пофантазировав о том, сколько мирных людей можно такой классной штукой замочить: «От Сан-Диего с его пальмами и уютными домиками останется только пепел ядерной войны. Мегатонная боевая часть за пару минут после вспышки сожжёт всё живое в радиусе 14 километров, а единовременное количество погибших составит не менее 300 тысяч человек... Подрыв беспилотника «Посейдон» заставит умножить разрушения на два... Ударная волна двухмегатонного взрыва, конечно, не докатится до Рима, однако станет последним, что услышат местные жители в радиусе 25 километров», и т. д.

Привет от Кремля в Мюнхене получили и отреагировали с присущей Евросоюзу решительностью и прямотой. «Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером», - смело заявила лидер ЕС Ангела Меркель в своем выступлении. Мюнхенская международная конференция по безопасности была в разгаре.

Всех желающих помочь украинской армии обеспечивать безопасность страны невзирая на ценность русского газа для беспокойных путинских партнеров, просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ