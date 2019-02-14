Не повезло: Путин получил травму во время спарринга с чемпионом и остался жив

Во время спарринга Путин повредил палец.

14 февраля в Сочи во время тренировки по дзюдо президент России Владимир Путин сошелся на татами с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым.

Читайте такжеЦенные кадры: журналисты рассказали о роскошной жизни топ-пропагандистов Кремля

Как сообщает телеканал «Дождь», во время спарринга Путин повредил палец, и ему понадобилась медпомощь. После перевязки российский лидер снова вернулся к своему оппоненту.

Отметим, очередное президентство Владимира Путина в России началось с конфуза. 7 мая во время инаугурации триколор над Кремлем не был поднят до конца во время, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Во время телетрансляции инаугурации дважды показывался неудачный процесс подъема штандарта, а затем в эфире демонстрировался уже крупный план флага.