Маккейн раскритиковал Меркель за похожую на "умиротворение Гитлера" политику в отношении Украины - СМИ

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за ее политику в отношении Украины, которая напоминает политику умиротворения Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, об этом Маккейн сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое полностью будет обнародовано в воскресенье, 8 февраля.

"Наблюдая за политикой немецкого правительства по делу Украины, можно подумать, что у него нет идеи или ему безразлично, что в Украине убивают людей", - сказал сенатор.

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По словам Маккейна, он разочарован политикой европейцев и "не ожидал ничего другого".

"Хочет ли (Меркель) лишь наблюдать за тем, как впервые после Второй мировой войны страну в Европе разбирают на куски?", - спросил сенатор.

Газета отмечает, что Маккейн возглавил группу сенаторов, которые недавно призывали президента США Барака Обаму передать Украине оружие для защиты от российской агрессии.

По данным польского издания, слова сенатора вызвали возмущение у представителей правительственной коалиции Германии, а генеральный секретарь ХДС Питер Таубер призвал Маккейна извиниться за эти слова. "К счастью, у нас канцлер, которая думает, что говорит и делает, а не действует, как ковбой", - написал он в Twitter.