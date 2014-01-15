США будут координировать свою политику в отношении Украины с ЕС - Нуланд (дополненная)

Об этом, как сообщает собственный корреспондент УНИАН, заявила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

"США будут координировать свою политику в отношении Украины с ЕС. Мы будем работать с ЕС чтобы поддержать их усилия для распространения надежной информации относительно того, что в действительности означает европейская интеграция для украинской общественности - прежде всего на востоке Украины, чтобы противостоять заблуждениям и опасениям", - сказала госпожа Нуланд на заседании комитета Сената США по иностранным делам, который рассматривал вопрос политической ситуации в Украине.

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"Европейская интеграция Украины не является игрой, где есть сторона-победительница и проигравшая сторона. Мы призываем Украину продолжать строить нормальные, прочные и суверенные отношения со всеми своими соседями. К сожалению, есть много дезинформации в России о потенциальном эффект инициативы" Восточного партнерства "на экономику России", - заявила госпожа Нуланд.

"Следовательно, мы также призываем ЕС удвоить свои усилия чтобы противостоять ложным убеждением внутри России, которые существуют, и убедить, что более богатая, более европейская Украина поднимет вверх всех российских соседей в плане демократической стабильности", - добавила она.

Заместитель руководителя Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США Томас Мелия, который также присутствовал на сенатских слушаниях, сказал: "Мы не хотим, чтобы все выглядело так, будто мы ведем войну с Россией за Украину."

Сенатор Джон Маккейн со своей стороны раскритиковал политику России в отношении Украины. "Путин действительно, действительно верит, что Россия без Украины является восточным государством, а с Украиной - западным", - сказал сенатор Маккейн.