"Падала, все сосны переломала": российские охотники нашли фрагмент ракеты "Союз" в лесу (видео)

Как рассказали мужчины, они отдыхали и услышали шум около десяти часов вечера. На следующий день, во время поездки по "бетонке" они нашли обломки ступени.

Охотники обнаружили в лесу ступень ракеты-носителя «Союз».

Они сняли находку на видео и выложили на YouTube. Где именно сделана запись, не уточняется.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как рассказали мужчины, они отдыхали и услышали шум около десяти часов вечера. На следующий день, во время поездки по «бетонке» они нашли обломки ступени.

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«Вот лежит такой аппарат инопланетский. РКЦ "Прогресс". Вот так вот. Пришли на болото. Вот так едешь по "бетонке" — ба-бах на голову упало», — комментирует за кадром автор видео и добавляет, что часть ракеты «пахнет соляркой».

Как известно, в октябре во время старта ракеты «Союз», которая направлялась с экипажем на борту к Международной космической станции (МКС), произошла авария. На борту «Союза МС-10» были члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они вышли на связь после аварийного приземления в Казахстане.