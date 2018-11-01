New York Times: В Украине священникам приходится выбирать между клеймом предателей или агентов России

Священнослужители говорят, что перейти в новую украинскую церковь будет не просто, но это все же придется сделать.

У священников в Украине, таких как митрополит Александр, не простой выбор: присоединиться к новой украинской независимой церкви и получить клеймо «отступника» со стороны сторонников нынешней конфессии или получить титул «агента России».

Выбрать что-то из этого придется тысячам клериков на фоне того, как Украина разрывает религиозные связи с Русской православной церковью, пишет New York Times. Для власти в стране очень важно сделать все, чтобы сократить российское зловещее влияние на своей территории. Особенно учитывая то, что война, которая вспыхнула после аннексии Крыма армией России, продолжается уже четыре года и унесла жизни более 10 тысяч человек.

Однако, этим усилиям сопротивляется Кремль и РПЦ, которые сравнивают процесс создания украинской независимой церкви с великим расколом 1054 года, когда христианский мир разделился на восток и запад. Митрополит Александр, который относится к УПЦ Московского патриархата, хочет перейти в новую украинскую церковь из-за того, что он называет «ядовитой связью" с российским государством.

Читайте такжеКиевский патриархат хочет, чтобы УПЦ МП сменила название на РПЦ

«Мы любим русских, мы любим Россию. Но мы не любим тех, кто развязал войну с российской стороны и подпитывает ее сейчас», - пояснил он.

Его взгляды перекликаются с критиками, которые утверждают, что агрессивная Москва использует УПЦ МП для оправдания своего экспансионизма и поддержки сепаратизма. Сам митрополит Александр сравнивает создание новой церкви в Украине с хирургической терапией.

«Хирургический метод болезненный. Но в конце концов им нужно воспользоваться, чтобы тело начало выздоравливать», - пояснил он.

Взгляды священника дорого ему обходятся. Московский патриархат называет всех, кто хочет перейти в новую украинскую церковь, «раскольниками». А высокопоставленные иерархи, такие как митрополит Антоний, утверждают, что переход в новую УПЦ будет «предательством». В мае УПЦ МП обвинил митрополита Александра в «отвратительном» поведении и приказал не делать больше публичных заявлений, которые могут «ввести его последователей в заблуждение».

Читайте такжеNew York Times: Автокефалия Украины разрушает имперские амбиции Путина

Его также неоднократно называли «предателем» и пытались выставить коррумпированным, слишком мягким к гомосексуалам и даже причастным к похищению двух монахинь.