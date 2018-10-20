РПЦ объявила Константинопольского патриарха раскольником

"Для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - заявили в РПЦ.

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", — сказал митрополит Иларион.

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Как сообщал УНИАН, РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.