Названы лучшие песни 2014 года по версии Rolling Stone

Перечень составлен на основе вкусов читателей, опроса экспертов и музыкантов, сообщает "Новое время".

Во главе Топ-50 оказались супруги Бейонсе и Jay Z с композицией Drunk in Love. Песня вошла в пятый студийный альбом певицы под названием Beyoncé.

Издание указывает, что сингл официально вышел лишь в США и Великобритании, но сумел попасть на верхушки хит-парадов Франции, Ирландии и Новой Зеландии.

Топ-10 популярных песен 2014 года выглядит так:

1. Бейонсе feat. Jay Z - Drunk in Love;

2. DJ Snake feat. Lil Jon - Turn Down For What;

3. U2 - Every Breaking Wave;

4. Future feat. Pusha T, Pharrell, Casino - Move That Dope;

5. Дженни Льюис - Just One of the Guys;

6. Тейлор Свифт - Blank Space;

7. Брюс Спрингстин - Frankie Fell in Love;

8. Шарон Ван Эттен - Every Time the Sun Comes Up;

9. Future Islands - Seasons (Waiting On You);

10. Кендрик Ламар - i

Среди исполнителей, которые также попали со своими песнями в рейтинг Rolling Stone, - Сэм Смит (Stay With Me), Sia (Chandelier), Игги Азалия (Fancy), Лана Дель Рей (Brooklyn Baby), Принс (This Could Be Us) и Coldplay (Magic).