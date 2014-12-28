Стало известно число погибших при столкновении судов в Адриатическом море

Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на информацию, предоставленную береговой охраной.

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Ранее сообщалось об 11 пропавших без вести, отмечает РИА Новости.

Инцидент произошел сегодня днем примерно в одной морской миле от порта Равенны. В результате столкновения одно из двух судов, которое шло под турецким флагом, затонуло. Второй корабль шел под флагом Белиза.

Причиной столкновения, возможно, стала плохая видимость.

На месте происшествия работают спасатели и береговая охрана, в операции по спасению задействован вертолет пожарной службы.