В США вручили Шнобелевскую премию за исследования вуду, каннибализма и матерщины за рулем

Награды также получили исследователи самостоятельной колоноскопии, глупых инструкций и влияния американских горок на скорость выхода камней из почек.

Забудьте о безопасности и здоровье. Исследование, в котором описывается, как работникам преодолеть несправедливость на работе с помощью издевательств над куклой вуду в форме своего босса, получило одну из самых желанных премий в научном мире – Шнобелевскую премию.

Авторы исследования пытались выяснить, почему подчиненные решаются на месть своим руководителям несмотря на то, что здравый смысл должен был бы им намекнуть на возможность ухудшения ситуации. Однако, ученые обнаружили, что прокалывание куклы вуду в форме своего босса иголками и другими опасными предметами может помочь восстановить веру в справедливость в мире.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что Шнобелевская премия присуждается тем исследователям, чьи работы сначала заставляют людей смеяться, а потом думать.

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В этом году во время торжественной церемонии в Гарварде вручили 10 наград. При этом, в зале сидела 8-летняя девочка, которая перебивала лауреатов, если они начинали произносить речи дольше одной минуты, словами: «Пожалуйста, довольно! Мне уже скучно».

Итак, в номинации "за исследования в сфере медицины" победителем стал уролог из Мичигана, который доказал, что камни в почках выходят быстрее, если кататься на горках в Disnayland-е. Награду в сфере питания получила работа, в которой критиковалась питательная ценность диеты каннибалов. А приз в литературной номинации получило исследование под заглавием: «Жизнь слишком коротка, чтобы читать инструкции», в которой раскрывалось разочарование человечества в учебных пособиях.

Престижную Шнобелевскую премию мира забрали домой испанские исследователи, которые изучили вопрос, как часто водители матерятся. Как оказалось, лишь 2% опрошенных признали, что матерятся за рулем постоянно, в то время как более четверти сказали, что делают так «иногда».

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Также на церемонии были отмечены шведские философы, которые обнаружили, что шимпанзе в зоопарках кривляют людей не меньше, чем наоборот, биологи, которые исследовали, что профессиональные сомелье способны по вкусу определить присутствие мухи в стакане вина и врачи из Орегона, которые после 18 месяцев исследований все же ответили на вопрос, бывает ли у мужчин эрекция, когда они спят или нет.

Также на церемонии вручили призы португальским химикам за выявление дезинфицирующих свойств человеческой слюны и японским колоноспопістам, которые утверждают, что процедуру можно проводить самостоятельно, если сесть в правильную позу.