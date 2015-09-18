В США вручили Шнобелевские премии за абсурдные научные открытия

В ходе церемонии вручения Шнобелевских премий ученые традиционно были отмечены «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься», пишет "Новое время" со ссылкой на The Guardian.

В частности, награды были присуждены, как за реальные, так и за самые необычные научные исследования.

Шнобелевскую премию в номинации психология и энтомология получили исследователи Джастин Шмидт и Майкл Смит, проанализировавшие влияние укусов насекомых на человека. В ходе эксперимента Смит прикладывал пчел к разным частям своего тела, чтобы определить самые болезненные и восприимчивые области тела человека к укусам. Эксперимент длился 38 дней, после чего исследователи констатировали, что наиболее болезненными частями тела человека к укусам пчел являются верхняя губа, ноздря и пенис.

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Пародийного Нобеля вручили чилийским ученым, которые исследовали походку курицы, пытаясь выяснить, как некоторые пернатые динозавры эволюционировали в современных птиц. Для этого они прикрепляли к хвостам куриц палочки и наблюдали за изменениями их походки.

В свою очередь американские ученые получили Шнобеля за попытку доказать, что размер млекопитающих не связан со временем их мочеиспускания.

Другие ученые получили премию в области медицины за разработку способа диагностирования аппендицита. Они предложили диагностировать острый аппендицит по уровню боли человека в момент, когда он проезжает по лежачим полицейским.

Специалисты из Калифорнийского университета были отмечены наградой за технологию частичного превращения вареных яиц обратно в сырые, а премию в области математики получили ученые, подсчитавшие, что марокканский султан Мулай Исмаил должен был заниматься сексом ежедневно в течение 32 лет для того, чтобы зачать 600 сыновей. В частности, им удалось выяснить, что у него должен был быть секс один или два раза в день и при этом ежедневно он оплодотворял женщину.