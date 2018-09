День рождения Фредди Меркьюри: бессмертные хиты легендарной группы Queen (видео)

5 сентября знаменитому рок-музыканту, лидеру группы Queen Фредди Меркьюри исполнилось бы 72 года.

Легендарный Фаррух Булсара, певец и музыкант, вокалист рок-группы Queen, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946 года на острове Занзибар.

Фредди пел в школьном хоре, а в старших классах создал музыкальную группу: парни играли на вечеринках. Также он учился в художественном колледже, параллельно продолжал заниматься музыкой.

Читайте такжеРежиссера со скандалом уволили из фильма про Фредди Меркьюри

Когда артист предложил переименовать группу Smile, в которой он пел, в Queen, он взял себе псевдоним Меркьюри. С этого момента и началась история успеха коллектива и самого Фредди.

Артист вошел в список 100 величайших британцев, согласно опросу BBC, и попал в рейтинг 100 лучших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Он прожил всего 45 лет, но оставил большой след в мировой культуре, став настоящей рок-звездой.

Стоит отметить, что неразборчивость Фредди в сексуальных связях привела к печальному концу - он умер от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа. Сам Меркьюри говорил: "У меня было больше любовников, чем у Элизабет Тейлор!".

УНИАН предлагает вспомнить самые известные хиты Фредди Меркьюри и группы Queen:

1. The Show Must Go On

2. Bohemian Rhapsody

3. We Are The Champions

4. Somebody To Love

5. I Want to Break Free

6. Under Pressure

Напомним, Меркьюри скончался 24 ноября 1991 года от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа.

Фреди Меркьюри остается одним из самых популярных вокалистов в мире. Записанная им песня "Bohemian Rhapsody" была признана лучшей песней тысячелетия по версии The Official Charts Company.