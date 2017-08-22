"Богемская рапсодия": Стало известно, кто сыграет Фредди Меркьюри и музыкантов группы "Queen" в биографической ленте

Стали известны имена актеров, которые сыграют музыканты из легендарной группы «Queen» в биографической ленте «Богемская рапсодия» от режиссера Брайана Сингера ("Люди Икс", "Подозрительные лица"), пишет Rolling Stone.

Отмечается, что фронтмена, легендарного Фредди Меркьюри сыграет Рами Малек, известный по сериалу "Мистер Робот". Барабанщика Роджера Тейлора будет играть Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), а гитариста Брайана Мэя – Гвилим Ли.

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В проекте также задействован и архивист группы Грег Брукс. Съемки стартуют в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН ранее, актер телесериала "Твин Пикс" Джереми Линдхольм, который сыграл роль Микки, арестован по подозрению в убийстве.

Линдхольм избил свою бывшую любовницу у нее в доме. Камеры наблюдения зафиксировали преступления. 41-летний актер бил женщину бейсбольной битой и ногами, тайком пробравшись в ее дом и напав со спины.