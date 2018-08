Танцы со звездами: стали известны участники нового сезона танцевального шоу (фото, видео)

Спорт не воспитывает характер, а выявляет его! 💪🏽 #ираклимакацария #телеведущий #продюсер #спорт #мотивация #здоровыйобразжизни #нездавайся #iraklimakatsaria #producer #tvhost #sport #fitnessmotivation #positivemindset #gymlife #myworldclass #worldclassgeorgia #wemakewinners #georgia #georgian @tu4kina_photographer

A post shared by Irakli Makatsaria (@maqatsa) on Jul 5, 2018 at 6:28am PDT