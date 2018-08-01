Танцы со звездами: стали известны участники нового сезона танцевального шоу (фото, видео)

Второй сезон проекта "Танцы со звездами" в 2018 году выйдет на телеканале 1+1 уже осенью. Пока что известны лишь несколько звездных участников, которые выйдут на паркет и будут соревноваться за победу. Список участников 2 сезона шоу "Танцы со звездами" в 2018 году – далее в материале.

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" 2018 уже традиционно начался с #танцысосвездамиchallenge. Участники шоу один за другим публикуют танцевальный ролик и передают вызов другому участнику. В результате этого челленджа и формируется полный список участников шоу, которые будут соревноваться на паркете уже в этом сезоне.

Иракли Макацария

Грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария стал первым участником шоу "Танцы со звездами 2018". Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-ом году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Именно она открыла Грузию для съемок кино и рекламы для индийского рынка.

Горячий холостяк официально заявил, что очень хочет найти свою половинку и уже готов стать любящим папой. Ведь с победительницей шоу "Холостяк 6" Иракли отношения разорвал.

У бизнесмена уже есть опыт участия в подобном шоу – в 2017 году он стал участником грузинской версии шоу "Танцы со звездами" и даже дошел до финала.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина приняла вызов грузинского красавца Иракли Макацарии. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала забавное видео, в котором согласилась принять участие в новом сезоне проекта и станцевала зажигательный танец. Кроме того, Мария передала #танцысозвездамиchallenge всемирно известному боксеру и обладателю титула чемпиона мира в легком весе Денису Беринчику.

За плечами 39-летней Марии – ряд телевизионных программ, съемки в кино, ведение Евровидения-2005, благотворительные проекты, пишет 24tv.ua.

Теперь, на "Танцах со звездами" эта успешная женщина хочет открыться по-новому и приятно удивить своих поклонников.

Денис Беринчик

Всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик принял вызов от Маши Ефросининой. На своей странице в социальной сети спортсмен опубликовал видео с боксерского ринга, в котором согласился принять участие в новом сезоне проекта и исполнил несколько танцевальных па. Кроме того, Денис передал #танцысозвездамиchallenge мастеру спорта по спортивной аэробике и тренеру Аните Луценко.

30-летний боксер Денис Беринчик родился в Луганской области. После школы будущая звезда бокса окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Первый серьезный успех пришел к боксеру в 2010-ом. Он выиграл чемпионат Международной федерации студенческого спорта и после этого перешел в более высокую весовую категорию.

Уже через год Денис Беринчик принял участие в Чемпионате мира по боксу. В первом же бою спортсмен победил своего оппонента. Во всех последующих боях Денис уверенно держал в руках победу. Впоследствии Денис Беринчик принял участие в Олимпийских играх, из которых привез в Украину серебряную медаль. Денис запомнился на Лондонской Олимпиаде тем, что после всех своих побед танцевал гопак.

В 2015-ом состоялся дебют Дениса на профессиональном ринге, где он победил матерого бельгийца. Через год боксер перешел в легкую весовую категорию. На счету Дениса Беринчика многочисленные спортивные достижения. Денис – серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер летней Универсиады, двукратный чемпион Украины и заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

Анита Луценко

Мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко приняла вызов от Дениса Беринчика. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала видео, в котором занимается спортом и танцует на фоне живописных карпатских склонов. Кроме того, Анита передала #танцысозвездамиchallenge юмористу и тренеру Лиги смеха Игорю Ласточкину – пока не известно, примет ли он вызов.

Анита Луценко занимается спортом с 4 лет. С 10-летнего возраста Анита принимала активное участие в самых престижных спортивных соревнованиях. Анита Луценко – мастер спорта и Серебряная Чемпионка Европы по Спортивной Аэробике, многократная Чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, и финалистка Чемпионата Европы по Фитнесу.

Луценко также имеет танцевальный опыт – она была частью шоу-балета, а сейчас готова побороться за победу в самом масштабном танцевальном шоу страны.

Игорь Ласточкин

Анита Луценко передала #танцысозвездамиchallenge юмористу и тренеру Лиги смеха Игорю Ласточкину – и он мужественно принял вызов! В забавном видео, в котором юморист подтвердил свое участие в шоу, Игорь проводит урок в танцевальном зале и даже пытается выполнить батман. Юморист передал #танцысозвездамиchallenge с приглашением выйти на паркет проекта певице и солистке группы "НЕАНГЕЛЫ" Славе Каминской – пока звезда никак не отреагировала.

Игорь Ласточкин родился в Ташкенте, столице Узбекистана. После школы парень поступил в Национальную металлургическую академию Украины в Днепре. Сначала Игорь собирался работать в нефтяной промышленности, однако потом понял, что это не его призвание. Несмотря на это, Игорь все же получил диплом и начал карьеру в КВН.

Сначала Игорь играл за две днепропетровские команды. Впоследствии ему предложили стать капитаном. На счету юмориста также роли в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция".

В 2015 году Игорь Ласточкин стал тренером шоу "Лига смеха". Во втором сезоне проекта команда Ласточкина стала победительницей. А еще через год Игорь вместе с Юрием Горбуновым разделил первое место третьего чемпионата Украины по юмору "Лига Смеха", приведя дебютанта чемпионата к кубку. В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика".

Слава Каминская

К шоу "Танцы со звездами" также присоединилась участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская. На вызов Игоря Ласточкина артистка смешно отреагировала. Она будто бы обратилась за помощью к своему мужу – пластическому хирургу Эдгару Каминскому, который "украл" для нее ноги балерины. В конце курьезного видео Слава передала эстафету актеру театра и кино Павлу Вишнякову

Одесситка Слава Каминская с 2006 года является вокалисткой в популярном дуэте "НеАнгелы". В детстве артистка занималась вокалом и акробатикой. Гибкость и пластика Славы до сих пор демонстрирует в своем блоге, а ее особенный вокал любят тысячи поклонников во всем мире.

О танцах вокалистка тоже не забывает. Мама двоих детей недавно показала сложное па прямо посреди супермаркета. Слава оперлась на тележку для продуктов, когда в ней сидел ее сын Леонард. Снимок был очень эффектным и показал, насколько звезда готова к участию в "Танцах со звездами".

Павел Вишняков

Тему "украденных" ног балерины поддержал актер кино и театра Павел Вишняков. Знаменитость решил сделать свой ролик пикантным, поэтому он с голым торсом согласился на участие в "Танцах со звездами". Павел Вишняков также признался, что имеет "бонус" – заимствованные две ноги танцовщика балета. Видео получилось обольстительным и забавным. В конце ролика актер передал эстафету певице Мишель Андраде.

Белорус по национальности Павел Вишняков стал любимцем украинских зрителей. Актер сыграл главные роли в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Опера по вызову". В 2015 году Павел Вишняков решил поселиться в Киеве и даже признался, что нашел свою любовь.

А вот что касается танцев, то в комментарии ТСН актер признался, что не имеет значительной практики, поэтому для него участие в шоу будет настоящим вызовом.

"Мою "танцевальную карьеру" вполне можно охарактеризовать известным выражением "мужчины не танцуют". Конечно, все актеры учатся азам хореографии в университетах. Однажды я даже исполнял одну из главных ролей в мюзикле, где было много танцевальных постановок. Но все же выйти на паркет танцевального проекта – для меня вызов", – отметил Павел Вишняков.

Мишель Андраде

После интригующего ролика Павла Вишнякова вызов приняла певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Артистка станцевала зажигательное латино и заговорила в ролике на испанском языке. В конце видео Мишель передала эстафету ресторатору Николаю Тищенко.

Мишель Андраде – не только талантливая вокалистка в творческой команде Потапа, но и танцовщица, которая с детства занималась хореографией и художественной гимнастикой. Поэтому в клипах и во время концертов звезда с легкостью воспроизводит па и демонстрирует невероятную пластику своего тела.