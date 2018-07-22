Британия может отказаться от выплаты ЕС платежей, связанных с Brexit

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявляет, что отсутствие договоренностей должно предполагать и отсутствие обязательств.

Британия может отказаться от выплаты Евросоюзу платежей, связанных с выходом страны из ЕС, если на переговорах о Brexit сторонам не удастся достичь взаимоприемлемого торгового соглашения.

Читайте такжеБритания выделила на Brexit 3 миллиарда фунтов

Об этом заявил британский министр по делам Brexit Доминик Рааб, сообщает радио «Свобода».

По его словам, отсутствие договоренностей должно предполагать и отсутствие обязательств.

«Нельзя, чтобы одна сторона выполняла условия, а другая этого не делала», -подчеркнул политик.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее давала понять, что Лондон не против оплатить расходы, связанные с выходом из ЕС, которые оцениваются примерно в 39 млрд фунтов (около 50 млрд долл.).

План Мэй, одобренный членами ее кабинета, предусматривает, что Британия будет стремиться к договоренности с ЕС о сохранении таможенного союза. В то же время переговоры между Лондоном и Брюсселем идут тяжело, и наблюдатели не исключают, что к 29 марта 2018 года - предполагаемому дню выхода Британии из ЕС – договоренность так и не будет достигнута. Один из вариантов развития событий в данном случае – возвращение торговли между Британией и Евросоюзом к правилам ВТО, что означает введение таможенных пошлин на ряд товаров и услуг и другие ограничения.