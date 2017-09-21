Великобритания готова выплатить ЕС за Brexit 20 миллиардов евро

В процессе выхода из состава Европейского союза Великобритания готова выплатить Брюсселю не менее 20 млрд евро.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил советник премьер-министра объединенного королевства Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс.

Кроме того, сообщается, что размер суммы, которую Лондон намерен оплатить Евросоюзу, Мэй может официально объявить в программной речи относительно Brexit 22 сентября во Флоренции.

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В то же время, в британском правительстве сведения о сумме в 20 млрд назвали "чистой спекуляцией".

По данным источников в Брюсселе, ЕС требует от 60 до 100 млрд евро, которые, согласно заявлению еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, должны быть выплачены до 2023 года.