Cпецслужбы НАТО заявляют, что Путин не хочет отделять Донбасс от Украины - Der Spiegel

Президент России Владимир Путин отнюдь не стремится к отделению Донецкой и Луганской областей от Украины, а желает избежать дальнейшей эскалации кризиса. Спецслужбы ряда государств НАТО предостерегли своих коллег из других стран Североатлантического альянса от неверной оценки политики Кремля, сообщает редакция журнала Der Spiegel в воскресенье, 7 декабря, со ссылкой на информированные источники, передает Deutsche Welle.

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По мнению этих спецслужб, Путин, конечно, не смирится с поражением пророссийских сепаратистов, однако вместо отделения Донбасса от Украины он делает ставку на преобразование сепаратистских регионов в функционирующие административные единицы в составе федеративной Украины, утверждает журнал.

Спецслужбы также отмечают, что среди сепаратистов на востоке Украины есть более десятка группировок, которые в прошлом зачастую действовали нескоординировано, и Путину лишь с трудом удавалось контролировать их. Теперь российский президент намерен положить этому конец, говорится в сообщении Der Spiegel.