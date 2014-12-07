Cпецслужбы НАТО заявляют, что Путин не хочет отделять Донбасс от Украины - Der Spiegel
Спецслужбы ряда стран НАТО предостерегают от неправильной оценки политики Кремля, сообщает журнал Der Spiegel. По их мнению, президент РФ Путин не стремится к отделению Донбасса от Украины.
Президент России Владимир Путин отнюдь не стремится к отделению Донецкой и Луганской областей от Украины, а желает избежать дальнейшей эскалации кризиса. Спецслужбы ряда государств НАТО предостерегли своих коллег из других стран Североатлантического альянса от неверной оценки политики Кремля, сообщает редакция журнала Der Spiegel в воскресенье, 7 декабря, со ссылкой на информированные источники, передает Deutsche Welle.
Читайте такжеВ Москве напали на антивоенный пикет
По мнению этих спецслужб, Путин, конечно, не смирится с поражением пророссийских сепаратистов, однако вместо отделения Донбасса от Украины он делает ставку на преобразование сепаратистских регионов в функционирующие административные единицы в составе федеративной Украины, утверждает журнал.
Спецслужбы также отмечают, что среди сепаратистов на востоке Украины есть более десятка группировок, которые в прошлом зачастую действовали нескоординировано, и Путину лишь с трудом удавалось контролировать их. Теперь российский президент намерен положить этому конец, говорится в сообщении Der Spiegel.