Боевики "ЛНР" хотят провести новый референдум об отделении Луганщины от Украины - Москаль

Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет о намерении террористической «Луганской народной республики» провести 9 ноября на подконтрольной территории референдум о создании отдельной республики.

Как пишет Москаль на своем сайте, по словам жителей, боевики на подконтрольной им территории начали распространять листовки с сообщением, что 2 ноября в "ЛНР" состоятся выборы в органы местного самоуправления, а 9 ноября - референдум с двумя вопросами: как видят жители ЛНР свое будущее - в составе Украины или в составе отдельной республики.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентский закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.

Однако 25 сентября самопровозглашенные «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» заявили о решении провести выборы «главы государства» и депутатов «парламента» 2 ноября.

А позже так называемый «ЦИК ЛНР» заявила о намерении перенести «выборы» с 2 на 9 ноября.