Умер сооснователь группы Pantera Винни Пол

15:30, 23 июня 2018
Мир
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Винни Пол был сооснователем группы Pantera \ novosti.az

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Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

Винни Пол был сооснователем группы Pantera, которая распалась в 2003 году. После ее распада Винни Пол вместе с гитаристом Даймбэгом Даррелом основал проект Damageplan.

В 2004 году и эта группа прекратила существование. В 2006 году барабанщик присоединился к коллективу Hellyeah.

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