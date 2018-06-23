Умер сооснователь группы Pantera Винни Пол

Винни Пол был сооснователем группы Pantera, которая распалась в 2003 году.

На 55-м году жизни умер американский барабанщик и продюсер Винсент Пол Эбботт, известный как Винни Пол.

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Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

Винни Пол был сооснователем группы Pantera, которая распалась в 2003 году. После ее распада Винни Пол вместе с гитаристом Даймбэгом Даррелом основал проект Damageplan.

В 2004 году и эта группа прекратила существование. В 2006 году барабанщик присоединился к коллективу Hellyeah.