Умер исполнитель блюза Эдди Клируотер

Музыкант умер от сердечной недостаточности.

На 84-м году жизни от сердечной недостаточности умер американский блюзмен Эдди Клируотер (настоящее имя - Эдвард Харрингтон).

Читайте такжеУмер лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу

Музыкант скончался в деревне Скоки в пригороде Чикаго. Начал свою карьеру он в штате Алабама, где выступал в церквях, передает kommersant.ru. В 1950 году Эдди Клируотер переехал в Чикаго, где и началась его карьера исполнителя блюза. В 2004 году он был номинирован на Grammy за альбом Rock 'N' Roll City, записанный с группой Los Straitjackets.