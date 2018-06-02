Умер исполнитель блюза Эдди Клируотер

17:10, 02 июня 2018
Мир
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Эдди Клируотер \ REUTERS

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Музыкант скончался в деревне Скоки в пригороде Чикаго. Начал свою карьеру он в штате Алабама, где выступал в церквях, передает kommersant.ru. В 1950 году Эдди Клируотер переехал в Чикаго, где и началась его карьера исполнителя блюза. В 2004 году он был номинирован на Grammy за альбом Rock 'N' Roll City, записанный с группой Los Straitjackets.

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