На свадьбу принца Гарри приехали Джордж Клуни, Идрис Эльба и Дэвид Бекхэм

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке собираются гости королевской свадьбы, в том числе знаменитости.

Сегодня, 19 мая, в полдень по британскому времени (14:00 по Киеву) в Виндзоре будет заключен брак принца Гарри и Меган Маркл. Среди гостей церемонии - актеры Джордж Клуни и Идрис Эльба, а также футболист Дэвид Бекхэм.

Выйдя из церкви, молодожены проедут через Виндзор, где и находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы. Процессия закончится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

Ближе к вечеру молодожены отправятся в находящийся неподалеку Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.