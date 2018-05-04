Не королевский размах: гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл попросили брать еду с собой

Представители королевы объясняют такую просьбу тем, что "возможности приобрести еду и напитки на месте не будет".

Представителей общественности, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорский замок, оставят без угощения.

Представители королевской семьи отправили письма этим гостям, призывая их принести свою собственную еду, сообщает The Guardian.

Королевские лорд-лейтенанты объясняют такую просьбу тем, что "возможности приобрести еду и напитки на месте не будет".

Кенсингтонский Дворец сообщил, что некоторые напитки и закуски всё же будут доступны, но отказался вдаваться в подробности.

Читайте такжеПринц Гарри выбрал будущего свидетеля на свою свадьбуВ прошлом месяце Кенсингтонский Дворец объявил, что Меган и Гарри хотели организовать день своей свадьбы так, “чтобы позволить представителям общественности почувствовать себя частью торжеств”. Приглашенная на территорию замка толпа будет включать людей "из широкого круга слоев и возрастов". Они будут составлять главную часть телевизионной картинки.

В 14.00, после свадебной церемонии, 600 гостей, приглашенных внутрь часовни, отправятся на обед, устроенный Королевой в замке, в то время как толпа снаружи отправится домой.

Скудость на фронте общественного питания не ослабила энтузиазма приглашенных быть частью толпы, в которой Гарри и Меган стремятся отобразить разнообразие Великобритании. 200 гостей, связанных с благотворительными организациями пары, будут иметь лучшие места ближе всего к дверям часовни.

Как сообщал УНИАН, согласно подсчетам агентства "Брайд Букс", королевская свадьба обойдется почти в 46 миллионов долларов.