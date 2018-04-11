Полиция Британии опубликовала новое заявление дочери экс-шпиона Скрипаля

В больнице остается ее отец Сергей Скрипаль, который, по словам дочери, серьезно болен.

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия до сих пор страдает от последствий отравления и пока не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании.

Об этом говорится в заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль распространила британская полиция.

В заявлении сказано, что Юлию Скрипаль выписали из больницы в британском Солсбери 9 апреля. Там все еще остается ее отец Сергей Скрипаль, который, по словам дочери, серьезно болен.

Отмечается, что она сама до сих пор страдает от последствий отравления.

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"Я в безопасности, и мое состояние улучшается, но я все еще не набралась сил, чтобы дать подробное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. Я хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня или за моего отца, кроме нас самих. Я благодарна своей двоюродной сестре Виктории за ее беспокойство о нас, но хочу попросить ее пока не пытаться навестить нас или образом связаться со мной. Ее мнение и утверждения - не мои и не моего отца", - сказано в заявлении Юлии Скрипаль.

Скрипаль добавила, что рядом с ней находится квалифицированный персонал, который помогает ей заботиться о себе и объясняет проводимые следствием действия.

Юлию Скрипаль также уведомили о помощи, которую ей предложило российское посольство, но на данный момент она не хочет ею воспользоваться. "Но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.