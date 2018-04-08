Вещество "Новичок" было на ручке входной двери в дом Скрипаля - СМИ

По данным британских спецслужб, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в момент открывания двери. Дом Скрипаля, а также ресторан и паб, который он посетил в день отравления вместе с дочерью, снесут.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" было нанесено на ручку входной двери в дом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

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Об этом сообщает издание Mail on Sunday, ссылаясь на последний закрытый брифинг британских служб безопасности, передает Русская служба Би-Би-Си.

Отмечается, что газета впервые сообщает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было применено в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который был нанесен на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.

Российские агенты наблюдали за передвижениями Скрипаля в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке притронется почтальон или кто-либо еще. Если бы это произошло, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, что увеличило бы риск обнаружения.

Совершенно случайно в больнице, куда были доставлены Скрипали после отравления, в тот момент находились врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия. Они использовали в качестве антидота атропин и другие лекарства.

Скрипаль был отравлен в момент открывания двери. Судя по всему, его дочь Юлия прикоснулась к ручке уже после него. К тому времени большая часть отравляющего геля уже оказалась на руках ее отца, и степень поражения его дочери оказалась меньше.

Газета цитирует неназванный источник в службах безопасности, который утверждает, что "Кремль хотел, чтобы его агенты покинули Великобританию до того, как можно было установить, что в Солсбери был применен "Новичок".

"Поэтому они понизили его токсичность и использовали это вещество в форме геля, а не газа, так как, если бы Скрипали вдохнули такой газ, они бы скончались очень быстро", - сообщает газета.

Хотя российские отравители и разбавили "Новичок", они, тем не менее, рассчитывали на то, что Скрипали скончаются, утверждает источник издания, и их выздоровление стало большим разочарованием для Москвы.

"То, что они выжили, - конфуз для президента Путина, который привык считать, что его службы безопасности могут убить кого угодно и где угодно, и при этом не быть пойманными. Обычно так и происходит", - добавил источник.

Сразу несколько изданий сообщают, что дом Скрипаля стоимостью 400 тыс. фунтов (более 560 тыс. долларов), скорее всего, будет полностью снесен, так как это легче сделать, чем проверять каждый сантиметр дома на присутствие "Новичка".

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Итальянский ресторан и паб, которые Скрипали посетили за несколько часов до того, как им стало плохо, видимо, также будут снесены.

Кроме того, власти возведут трехметровые заборы вокруг мест, где Скрипали побывали в день нападения и где продолжается расследование. Заборы простоят по меньшей мере до осени.

Mail on Sunday также сообщает, что Юлия Скрипаль, скорее всего, получит убежище в Великобритании.

Издание предполагает, что Скрипали получат новые имена и их переселят в секретное место.

Sunday Times, в свою очередь, пишет, что Сергею и Юлии Скрипаль будет предложено поменять имена и переехать жить в США.

Газета отмечает, что, хотя Скрипаль вернулся в сознание, состояние его здоровья хуже, чем у дочери, но власти надеются, что они оба вскоре смогут оказывать помощь следствию.

Впрочем, несмотря на существенное улучшения здоровья пациентов, специалисты говорят, что они оба вряд ли восстановятся полностью, и что им, скорее всего, понадобится постоянная медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

Вчера, 7 апреля, стало известно, что Скрипаль пришел в сознание. Ранее в сознание пришла его дочь.