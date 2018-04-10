В больнице подтвердили выписку Юлии Скрипаль, ее отец идет на поправку

Сергей Скрипаль остается в больнице и «восстанавливается медленнее, чем Юля», однако тоже идет на поправку.

В больнице Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль. Состояние ее отца Сергея Скрипаля также улучшается.

Об этом сообщает ВВС.

"Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс", - отметили в больнице.

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Ее 66-летний отец остается в больнице и «восстанавливается медленнее, чем Юля», однако тоже идет на поправку.

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.