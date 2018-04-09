Эксперты начали расследование возможной химатаки в сирийском городе Дума

Ситуационный центр ОЗХЗ провел предварительный анализ сообщений о применении химического оружия сразу после того, как начали появляться такие сообщения.

Организация по запрещению химического оружия начала расследование возможной химической атаки в сирийском городе Дума.

Об этом говорится в официальном заявлении гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

Узюмджю выразил обеспокоенность сообщениями о возможной химатаке, при этом отметив, что факт применения химического оружия еще надо установить.

"Миссия по выяснению фактов (FFM) находится в процессе сбора информации из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли место применение химического оружия", - отметил Узюмджю.

В заявлении также сказано, что ситуационный центр ОЗХО провел предварительный анализ сообщений о применении химического оружия сразу после того, как начали появляться такие сообщения. Ожидается, что миссия FFM доложит о результатах своего расследования странам, подписавшим Конвенцию о запрещении химического оружия.

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Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.

Вчера, 8 апреля, Постоянное представительство Великобритании при ООН сообщило в Twitter об экстренном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций по применению химического оружия в Сирии.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.