В Вашингтоне обсудят новые санкции против России в связи с химатакой в Сирии – СМИ

Соединенные Штаты демонстрируют готовность идти на дальнейшее обострение отношений с РФ.

США в беспрецедентно категоричной форме возложили на Россию ответственность за химическую атаку в сирийском городе Дума. Уже на этой неделе в Белом доме обсудят введение против РФ новых санкций.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к Госдепу США. Главным докладчиком по вопросу санкций выступит советник президента Трампа Джон Болтон, известный своей радикальной антироссийской позицией.

Читайте такжеРоссия и Иран несут ответственность за химическую атаку в Сирии - Трамп

Отмечается, что на фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях Вашингтон демонстрирует готовность идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии.

Оценку применению химоружия в Сирии дал в Twitter лично президент Трамп, подтвердивший свою решимость идти на дальнейшую эскалацию.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену»,— указал он.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин 8 апреля заявил, что команда Трампа уже вечером рассмотрит варианты действий в связи с сообщениями о химатаке в Думе.

Отмечается, что инцидент в городе Дума стал не первым эпизодом предполагаемого применения химоружия силами Асада. На данный момент ООН расследует 33 подобных эпизода, произошедших в стране за последние пять лет.

Напомним, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин. При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.