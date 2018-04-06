"Еще пожалеют об этом": Россия и Британия обменялись резкими репликами в Совбезе ООН

Накануне вечером состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе России из-за дела экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Постоянные представители России и Великобритании обменялись острыми репликами во время заседания Совбеза ООН.

"Британцы играют с огнем и еще пожалеют об этом", - заявил в четверг, 5 апреля, постпред РФ Василий Небензя на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности ООН в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает DW.com.

Он назвал происходящее "театром абсурда", "грязными играми" и "пропагандистской войной", цель которой - "дискредитировать и делегитимизировать" Россию "методами Геббельса".

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В свою очередь, постоянный представитель Великобритании Карен Пирс назвала действия российской стороны "частью большой схемы безответственного поведения". "Нам нечего скрывать, но я подозреваю, что Россия могла бы кое-чего опасаться", - подчеркнула она во время обмена резкими репликами с российским представителем.

Как заявил Небензя, глава МИД Великобритании, Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона направила РФ перечень вопросов, на которые не получила ответов, но, по его словам, Москва никакого списка не получала. "В России нет патента на "Новичок", - также заверил Небензя членов Совбеза.

По словам Пирс, британская сторона "не примет морализаторства по вопросам этики и соблюдения международных конвенций от страны, которая так много сделала для того, чтобы помешать расследованию химатак в Сирии". Она отметила, что не видит противоречия между заявлением Бориса Джонсона и руководства лаборатории Портон-Даун о происхождении вещества, что использовалось для отравления Скрипаля.

Кроме того, постпред США Келли Керри обвинил Москву в распространении дезинформации и призвала страны-члены СБ ООН "не быть обманутыми".

Ранее в тот же день Юлия Скрипаль в британской больнице, в заявлении для прессы назвала эпизод с отравлением "озадачивающим" и попросила уважать ее право на частную жизнь.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме к Совбезу отметила, что причастность России к атаке в Солсбери является "весьма вероятной".