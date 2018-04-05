Совбез ООН сегодня снова обсудит отравление Скрипаля: на этот раз по просьбе РФ

Лондон обвиняет Россию в организации отравления экс-шпиона РФ и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Совет Безопасности ООН в четверг вечером, как ожидается, проведет открытое заседание по делу об отравлении в британском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Радио Свобода, заседание созвано по просьбе России. Ранее Совет Безопасности уже обсуждал этот вопрос по просьбе Великобритании и не пришел ни к какому результату.

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Накануне межународная Организация по запрещению химического оружия отказалась одобрить российский проект решения по "делу Скрипаля". Москва требовала допустить ее к расследованию, которое проводит Великобритания.

Лондон обвиняет Россию в организации отравления Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Газета Times в четверг со ссылкой на источники пишет, что британской разведке известно, где именно в России было произведено это вещество. Москва категорически отвергает обвинения.