Совбез ООН сегодня снова обсудит отравление Скрипаля: на этот раз по просьбе РФ

16:21, 05 апреля 2018
Мир
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Зал заседаний Совбеза ООН, иллюстрация / REUTERS

Как передает Радио Свобода, заседание созвано по просьбе России. Ранее Совет Безопасности уже обсуждал этот вопрос по просьбе Великобритании и не пришел ни к какому результату.

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Накануне межународная Организация по запрещению химического оружия отказалась одобрить российский проект решения по "делу Скрипаля". Москва требовала допустить ее к расследованию, которое проводит Великобритания.

Лондон обвиняет Россию в организации отравления Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Газета Times в четверг со ссылкой на источники пишет, что британской разведке известно, где именно в России было произведено это вещество. Москва категорически отвергает обвинения.

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Теги: #Совбез ООН#Сергей Скрипаль