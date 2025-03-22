Эксперты считают, что систему можно будет создать за ближайшие 7-10 лет, но сомневаются в ее эффективности.

Президент США Дональд Трамп одной из приоритетных задач для Пентагона поставил разработку оборонной системы "Золотой купол", которая смогла бы защитить страну от ударов дальнобойных ракет В Белом доме говорят, что не будут жалеть средств на этот проект, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Издание напомнило, что Трамп еще в первую неделю на посту издал указ, которым дал задание министру обороны Питу Хегсету представить план разработки и внедрения новой системы ПРО до 28 марта.

Отмечается, что "Золотой купол" должен быть похож на израильский "Железный купол". Впрочем, говорится, в целом система остается неопределенной. Это делает невозможным и прогнозирование будущих расходов, хотя, вероятно, она будет стоить миллиарды долларов, добавил источник.

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По словам издания, вероятно, трудно будет создать такую систему, ведь израильский "Железный купол" выборочно защищает районы от угроз малой дальности в стране размером с Нью-Джерси, тем временем Трамп хочет создать систему ПРО космического базирования, способную защитить полностью территорию США от баллистических и гиперзвуковых ракет.

Защитит ли "Золотой купол" полностью территорию США

"Во-первых, Израиль крошечный. Следовательно, закрыть Израиль такими вещами, как радары и комбинация мобильных и стационарных перехватчиков, на 100% реально. Как вы собираетесь это сделать в США? Нельзя сделать это только на границах и береговой линии, потому что межконтинентальные баллистические ракеты могут снова войти в воздух над Канзасом", - поделился размышлениями источник, знакомый с внутренними дискуссиями по проекту "Золотой купол".

Старший директор Центра кибернетических и технологических инноваций в Фонде защиты демократий Марк Монтгомери считает, что создание системы ПРО может быть возможным через 7-10 лет, но даже тогда она будет иметь серьезные ограничения, поскольку потенциально способна будет защитить только критические федеральные здания и крупные города. По его словам, такие типы систем являются долгосрочными проектами.

Издание пишет, что текущая система защиты в США разработана для предотвращения небольшого количества ракет. Она базируется на наземной системе обороны на промежуточном курсе (GMD), которая, по данным Ассоциации контроля над вооружениями, провалила почти половину испытаний, что делает ее неспособной остановить крупную атаку со стороны России или Китая.

Трамп же призвал к разработке гораздо более сложной и надежной системы - речь идет о космических перехватчиках, способных сбить цель через несколько секунд после ее запуска.

"По нашим оценкам, для попытки противостоять стремительному залпу десяти твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет, таких как [северокорейская] Hwasong-18, понадобится группа из примерно 16 000 перехватчиков", - говорится в исследовании Американского физического общества.

Старший научный директор Программы глобальной безопасности в "Союзе обеспокоенных ученых" Лаура Грего говорит, что космическая система ПРО уязвима к вражеским противоспутниковым атакам с гораздо менее дорогих наземных систем:

"Важнейшим недостатком такой системы является ее хрупкость и уязвимость к атакам".

Как отреагируют противники

Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что противники Америки, вероятно, в ответ расширят свой собственный арсенал баллистических ракет, пытаясь быть впереди.

А поскольку наступательные баллистические ракеты гораздо дешевле, чем перехватчики, необходимые для их остановки, система быстро становится финансово неоправданной, считает бывший конгрессмен от Демократической партии Джон Тирни, который годами проводил слушания по защите от баллистических ракет.

Замысел Трампа относительно новой системы ПРО: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в начале февраля Трамп своим указом "Железный купол для Америки" объявил о намерении создать новейший противоракетный щит с космическими перехватчиками, продолжая идеи Стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, известной как "Звездные войны".

Новый указ Трампа восстанавливает концепцию космической обороны, отражая растущее беспокойство по поводу развития передовых ракетных технологий в России, Китае и Северной Корее. В документе говорится, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет и других современных средств воздушного нападения "остается катастрофической угрозой, стоящей перед Соединенными Штатами".

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