Боевой самолет Як-130М позиционируют в качестве "легкого истребителя".

На российском форуме "Армия" компания "Яковлев" представила свою перспективную разработку - самолет Як-130М, который создают на базе учебно-боевого Як-130. Об этом сообщает Telegram-канал ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация").

Основной целью модернизации заявлено "расширение боевых возможностей самолета для повышения его конкурентоспособности на внешнем рынке".

Разработчики ожидают, что Як-130М заинтересует иностранных партнеров РФ, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие летательные аппараты. Впрочем, учитывая международные санкции и восприятие российского оружия в мире как "токсичного", трудно представить, что кого-то заинтересует новинка российского ОПК.

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Также стоит напомнить, что ранее РФ уже пыталась продвинуть на мировой рынок свои новые истребители Су-57 (более тяжелый) и Су-75 (более легкий), которые сами россияне относят к пятому поколению. Эти попытки закончились в буквальном смысле ничем.

Як-130М - характеристики

Что касается возможностей Як-130М, то они, в общем, являются достаточно широкими, как для самолета такого класса.

Сообщается, что он может нести ракеты класса "воздух - воздух" и высокоточные авиационные средства класса "воздух - земля" со спутниковой и лазерной системами наведения.

В состав Як-130М войдут бортовая станция радиолокации БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

Ранее стало известно, что РФ способна производить до 30 боевых самолетов в год.

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