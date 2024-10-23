Обновление ядерного арсенала - это долго, дорого и на самом деле не дает полной безопасности.

В текущих реалиях создание собственного ядерного оружия является нецелесообразным для Украины, зато вступление в НАТО является значительно лучшим способом защититься от любых геополитических угроз. Об этом говорится в авторской статье научного сотрудника Центра анализа европейской политики (CEPA) Елены Давликановой.

В первую очередь она отмечает, что Украине не под силу создать полноценную "ядерную триаду", поскольку при отсутствии собственного морского флота невозможно построить стратегические субмарины-носители ядерных ракет.

Вторая проблема - это дороговизна ядерного оружия, отмечает Давликанова. Разработка межконтинентальной баллистической ракеты, такой как французская M51, стоила около 5 миллиардов евро. Израиль, который формально не признает наличие у него ядерного оружия, по оценкам экспертов, тратит ежегодно около 1 миллиарда долларов только на поддержание в пригодном состоянии своего весьма скромного ядерного арсенала. Кстати, опыт Израиля наглядно демонстрирует, что само по себе ядерное оружие не гарантирует полной безопасности, говорит эксперт.

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Следующая проблема - длительные сроки создания ядерного арсенала. Аналитик ссылается на давнее заявление второго президента Украины Леонида Кучмы. Как-то он отметил, что "полный цикл" ядерного строительства с системами доставки и технологиями для обхода современных систем противоракетной обороны потребует не менее 10 лет в условиях мира и полного финансирования.

Давликанова добавляет, что есть еще и политический фактор. Ядерный арсенал может послужить как потенциальный сдерживающий фактор для внешнего агрессора. Но вместе с тем Украина могла бы оказаться в дипломатической изоляции, о материальной поддержке со стороны Запада можно было бы забыть.

Аналитик видит лишь две альтернативы восстановлению полноценного ядерного арсенала: либо создание "грязной бомбы", изготовленной из радиоактивных отходов и доставленной с помощью обычного самолета или дрона, либо полноценное членство в НАТО, причем в ближайшее время.

"Хотя 5-я статья [Договора о коллективной обороне НАТО] никогда не была полностью проверена, существует вероятность, что она может быть эффективной для прекращения войны в Украине. Все остальное говорит о мрачном будущем как для Украины, так и для Европы", - считает Давликанова.

Зеленский заговорил о ядерном оружии: что известно

Как писал УНИАН, во время своего недавнего визита в Брюссель президент Зеленский заявил журналистам, что Украина имеет только два надежных способа защититься от новой российской агрессии в будущем - либо вступить в НАТО, либо создать собственное ядерное оружие.

После этого Зеленскому пришлось дополнительно объяснять, что сейчас Украина не имеет планов по восстановлению ядерного оружия. Его упоминание о выборе между ядерным оружием и НАТО было просто объяснением того, как Будапештский меморандум не оправдал себя.

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