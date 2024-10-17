Ядерное оружие - это не только ядерные заряды, но и средства доставки. Поэтому нужно позаботиться о разработке дальнобойных ракет и платформ для их запуска.

Сегодня аналитик BILD Юлиан Рьопке заявил, что украинская власть "всерьез" рассматривает восстановление ядерного арсенала. Эксперты Defense Express на примере Франции проанализировали, что может включать такой ядерный арсенал и в какую сумму может обойтись Украине его содержание.

Аналитики прежде всего отмечают, что ядерное оружие - это не только ядерные заряды, но и средства доставки. Именно поэтому нужно позаботиться о разработке дальнобойных ракет и платформ для их запуска.

Как пишут в Defense Express, сейчас Франция имеет ограниченный ядерный потенциал: 240 боевых зарядов TN75 мощностью в 110 кт и TNO мощностью 100 кт. Они установлены в баллистических ракетах M51, которые имеют раздельные боевые части из 6-10 блоков. Носителями этих ракет являются четыре атомных подводных лодки класса Le Triomphant в каждом по 16 таких ракет. Еще 50 боеголовок TNA мощностью 100-300 кт установлены на ракетах ASMP-A, носителями которых являются истребители Dassault Rafale.

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Стоимость эксплуатации

Если сконцентрироваться только на ежегодных затратах на эксплуатацию, то, как пишут эксперты, согласно бюджету Франции на 2024 год 14% всего оборонного бюджета размером 47,2 млрд евро идет в графе "ядерное сдерживание", то есть 6,6 млрд евро.

"Если переводить такие расходы на бюджет Украины в 2021 году (все расходы на уровне 1,3 трлн грн - 39,4 млрд евро по тогдашнему курсу), то это около 17% всех бюджетных расходов. А это вдвое больше, чем было выделено на все ВСУ, или в шесть раз больше, если сравнивать с бюджетом на закупку, ремонт и модернизацию всего вооружения", - говорится в анализе.

А если к этим расходам добавить стоимость хотя бы средств доставки, то разработка межконтинентальных баллистических ракет M51 Парижу обошлось в 5 млрд евро, а заказ на них (минимальный комплект 64 единицы) в 3 млрд евро, при этом разработка их началась с конца 80-х, а завершилась в 2010 году, отмечают в DE.

Возможность восстановления ядерного арсенала в Украине

Сегодня в Брюсселе во время заседания Совета ЕС Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

При этом, как заявил аналитик BILD Юлиан Рёпке, украинская власть "всерьез" рассматривает восстановление ядерного арсенала, в случае, если Россия прибегнет ко второму наступлению на Киев.

В то же время в Офисе президента это заявление BILD опровергли, назвав его "ерундой".

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