Сегодня аналитик BILD Юлиан Рьопке заявил, что украинская власть "всерьез" рассматривает восстановление ядерного арсенала. Эксперты Defense Express на примере Франции проанализировали, что может включать такой ядерный арсенал и в какую сумму может обойтись Украине его содержание.
Аналитики прежде всего отмечают, что ядерное оружие - это не только ядерные заряды, но и средства доставки. Именно поэтому нужно позаботиться о разработке дальнобойных ракет и платформ для их запуска.
Как пишут в Defense Express, сейчас Франция имеет ограниченный ядерный потенциал: 240 боевых зарядов TN75 мощностью в 110 кт и TNO мощностью 100 кт. Они установлены в баллистических ракетах M51, которые имеют раздельные боевые части из 6-10 блоков. Носителями этих ракет являются четыре атомных подводных лодки класса Le Triomphant в каждом по 16 таких ракет. Еще 50 боеголовок TNA мощностью 100-300 кт установлены на ракетах ASMP-A, носителями которых являются истребители Dassault Rafale.
Стоимость эксплуатации
Если сконцентрироваться только на ежегодных затратах на эксплуатацию, то, как пишут эксперты, согласно бюджету Франции на 2024 год 14% всего оборонного бюджета размером 47,2 млрд евро идет в графе "ядерное сдерживание", то есть 6,6 млрд евро.
"Если переводить такие расходы на бюджет Украины в 2021 году (все расходы на уровне 1,3 трлн грн - 39,4 млрд евро по тогдашнему курсу), то это около 17% всех бюджетных расходов. А это вдвое больше, чем было выделено на все ВСУ, или в шесть раз больше, если сравнивать с бюджетом на закупку, ремонт и модернизацию всего вооружения", - говорится в анализе.
А если к этим расходам добавить стоимость хотя бы средств доставки, то разработка межконтинентальных баллистических ракет M51 Парижу обошлось в 5 млрд евро, а заказ на них (минимальный комплект 64 единицы) в 3 млрд евро, при этом разработка их началась с конца 80-х, а завершилась в 2010 году, отмечают в DE.
Возможность восстановления ядерного арсенала в Украине
Сегодня в Брюсселе во время заседания Совета ЕС Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.
При этом, как заявил аналитик BILD Юлиан Рёпке, украинская власть "всерьез" рассматривает восстановление ядерного арсенала, в случае, если Россия прибегнет ко второму наступлению на Киев.
В то же время в Офисе президента это заявление BILD опровергли, назвав его "ерундой".