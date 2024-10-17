Также Зеленский заявил, что приглашение в НАТО усилит Украину дипломатически и приблизит справедливый мир.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент пояснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

"Я сказал о Будапештском меморандуме, в котором указано, что Украина получает гарантии безопасности. Но это не зонтик и кроме НАТО у нас нет вариантов. Мы не строим ядерное оружие", - добавил он.

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Генсек НАТО коротко прокомментировал это, повторив: "Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы Украина имела все, что нужно".

Также Зеленский заявил, что приглашение в НАТО усилит Украину дипломатически и приблизит справедливый мир.

"Наши солдаты держат фронт с оружием со всего мира. С практической точки зрения Украина уже есть в НАТО... Мы все еще ждем, чтобы обязательства, которые были приняты на саммите в Вашингтоне, реализовались", - добавил он.

Заявления о ядерном оружии для Украины

Сегодня в Брюсселе на полях заседания Евросовета Зеленский напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием России, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия. Но сейчас этот документ не работает, поэтому безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие, сказал он.

"Кто из этих крупных ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет. Только одна страна. Кто? Украина. Кто сегодня воюет? Украина", - отметил Зеленский.

Позже Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что власти Украины всерьез рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала. У Зеленского отреагировали на громкие заявления издания Bild о ядерном оружии для Украины. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии СМИ опроверг эту информацию, заявив, что Bild "выдают глупости в стиле российской пропаганды".

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