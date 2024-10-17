В частности, Трамп согласился с аргументами Зеленского относительно того, почему Украина выбирает Альянс, а не ядерное оружие.

Ради собственной безопасности Украина или должна стать членом НАТО, или должна иметь ядерное оружие. Об этом президент Владимир Зеленский говорил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во время их встречи в сентябре.

Так, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, Зеленский рассказал как говорил с Дональдом Трампом о НАТО на примере Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от ядерного оружия.

"Мне кажется, что это понятный пример. Украина имела Будапештский меморандум. Там были ядерные государства. Крупнейшие государства в мире, которые имеют влияние, имеют ядерное оружие. Среди этих, безусловно, были Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, Франция. Безусловные крупные игроки, которые имеют ядерный потенциал", - сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что условием для Украины было отдать очень большой объем ядерного оружия и получить от стран, которые присоединились к Будапештскому меморандуму, гарантии территориальной целостности и суверенитета независимой Украины в международно признанных границах на 1991 год.

"Вот что было в документе. И если Россия нарушила этот документ, хотя она была гарантером этого меморандума, то как можно верить в этот документ и как можно верить всем партнерам, которые гарантировали сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета? А ответ очень прост: работает ли это? Нет, этот документ не работает! Работают ли договоренности других крупных партнеров с Россией? Нет, не работают! То есть, это не только были договоренности Украины с Россией, а Украины со всеми партнерами. Значит, в целом, все эти договоренности не сработали", - сказал Зеленский.

При этом, президент подчеркнул, что только Украина пострадала, а другие ядерные страны не пострадали. Только Украина отдала ядерное оружие, потому что другие - не отдавали. И воюет сегодня Украина.

"И в разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: у нас получается так, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то Альянс. Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенные альянсы. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах НАТО люди все живы... И поэтому мы и выбираем НАТО, а не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО. И я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: у вас справедливые аргументы", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский сказал, что Трамп согласился с его аргументами.

Встреча Зеленского с Трампом

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча Зеленского и Трампа. Тогда на вопрос журналистки, не изменил ли он свое мнение после беседы с украинским лидером, Трамп ответил, что "многое узнал", но мнение не изменил:

Он отметил, что все хотят, чтобы война как можно быстрее закончилась, но Зеленский, по его словам, хочет справедливого окончания войны. Республиканец подчеркнул, что даже Путин хочет окончания войны, и это "хорошая комбинация".

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