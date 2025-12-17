Сначала технология работала только для пользователей смартфонов на Android.

В Украине расширили возможности спутниковой связи Starlink Direct to Cell. Отныне владельцы телефонов iPhone могут отправлять SMS непосредственно через спутник.

Как сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, недавно "Киевстар" запустил Starlink Direct to Cell на всю Украину.

"Сначала технология работала для пользователей смартфонов на Android. Теперь Starlink Direct to Cell доступен и для пользователей iPhone 13 и более новых моделей на iOS 26.2 и последующих обновлениях в зоне без покрытия", - отметил Федоров.

По его словам, за три недели 2 миллиона человек уже подключились к спутниковой связи. Им удалось отправить и получить более 540 тысяч SMS. Министр объяснил, что технология позволяет обычному 4G-телефону подключаться непосредственно к спутнику, без наземных базовых станций.

"Украинцы будут оставаться на связи в труднодоступных местах: во время непогоды, обесточиваний или сбоев сети. Система работает через сеть из 600 спутников Starlink с поддержкой Starlink Direct to Cell", - пояснил Федоров.

Отмечается, что покрытие доступно по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Россией регионов, приграничных зон и районов активных боевых действий.

Следующим шагом в развитии технологии будет внедрение голосовых звонков и мобильного интернета в 2026 году.

Мобильная связь в Украине - главные новости

24 ноября в Украине запустили тестирование новейшей спутниковой технологии Starlink Direct to Cell. Абоненты "Киевстар" могут отправлять SMS напрямую через спутник даже при полном отсутствии мобильной связи без дополнительной оплаты. Таким образом Украина стала первой в Европе и одной из первых в мире стран, которая внедрила эту спутниковую технологию.

25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий требования к качеству мобильной связи, в частности - скорости мобильного интернета. Этот закон устанавливает четкие требования к качеству связи.

