Что такое Mesh-сети и почему 'Шахеды' кружат над городами: майор объяснил тактику РФ

Mesh-сети также уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы, отметил военный.

Российские оккупационные войска используют во время дроновых атак по Украине Mesh-сети. Через них враг может управлять частью ударных беспилотников типа "Шахед".

Как пояснил в интервью УНИАН майор Виктор Кордон, начальник Отдела радиоэлектронной борьбы 7-го Корпуса быстрого реагирования ДШВ, под Mesh-сетью следует понимать систему мобильных ретрансляторов. Каждый из них является как приемником сигнала, так и передатчиком.

"Представим, что у вас есть пять таких ретрансляторов. В случае выхода из строя одного из них связь идет через остальные. Именно на такие сети сейчас делают ставку россияне. Не буду раскрывать всего, что знаю об их использовании в РФ, но они устанавливают их повсюду. Устанавливают их и на "шахедах". Не скажу, что эта технология у них развивается везде успешно, но она однозначно развивается", – отметил майор.

Видео дня

Военный пояснил, что сейчас вражеские "Шахеды" по принципу работы делятся на два типа – "старые" и "новые". Если первые летают по заданным координатам и не управляются оператором, то в новых как раз используют вышеупомянутые Mesh-сети.

То есть может лететь группа из 5-10 шахедов, где один или два дрона могут иметь связь с наземной станцией. Речь идет, в том числе, об устройствах, заложенных на украинской территории "некоторыми недобросовестными соотечественниками" или подключенных к украинскому мобильному оператору, рассказал Кордон.

"То есть один из "шахедов" подключен к интернету, а остальные дроны подключены к нему через Mesh-сеть. Это позволяет оператору, который находится за границей, доводить их до цели вручную, чем решает проблему подавления навигации с нашей стороны. Но Mesh-сети также уязвимы к РЭБ, из-за чего эта угроза не является критической", – подчеркнул военный.

Сейчас враг использует и "старые" ударные дроны, однако иногда можно заметить, что вражеские "шахеды" кружат над городом и не идут на удар. По словам Виктора Кордона, это признак применения противником таких "роев" с Mesh-сетями. Дроны ждут, пока вся группа доберется до цели, и только потом вместе идут на удар.

"ПВО противодействует им так же, как и обычным "шахедам". А если сбить "шахед-сервер", который является точкой передачи данных, то остальные дроны теряют возможность ручного управления. Но после этого они просто наносят удары по старой схеме", – резюмировал майор.

Атаки РФ по Украине

Россия изменила тактику ударов по Украине с применением "Шахедов". Как пояснил директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в запасе Анатолий Храпчинский, теперь враг чаще запускает их днем, поскольку так ими удобнее управлять.

Не прекращаются и ночные атаки. В ночь на 6 апреля оккупанты терроризировали Одессу. В результате атаки погибли три человека, в том числе – маленький ребенок. Кроме того, сообщалось о большом количестве пострадавших.

