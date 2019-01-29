Business Insider: Армия России вооружилась боевым роботом «Уран-9», который на самом деле просто металлолом

Беспилотная боевая машина провалила каждую свою миссию, но все равно теперь служит в российской армии.

Новый танк-робот с целой катастрофической историей все же был взят на вооружение армией России. Вооруженный противотанковыми ракетами, пулеметом калибром 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой, беспилотный боевой наземный комплекс «Уран-9» был разработан для того, чтобы оказывать огневую поддержку и проводить разведку в радиусе до 4 километров.

Но по состоянию на конец лета революционное российское оружие было даже без намека на боевую готовность, пишет Business Insider.

Читайте такжеNational Interest: Россия хочет, чтобы ее танки стреляли сомнительными снарядами с ураном

В июне 2018 года в сеть попал внутренний отчет, в котором главный инженер Третьего центрального исследовательского института Министерства обороны РФ указал, что элитная беспилотная система провалилась во время боевых испытаний в Сирии. Реальный операционный радиус составлял всего 300-500 метров, что в разы меньше, чем обещали российские инженеры. Более того, операторы постоянно теряли контроль над бронемашиной: 17 раз на минуту и дважды на 11 часов. Проблемы с контролем, скорее всего, были бы еще хуже, если бы «Уран-9» отправили на задание в городских условиях, поскольку здания создавали бы препятствия для сигнала. Поэтому машина потеряла свое первостепенное значение.

Основная пушка боевого робота стреляла с задержкой или вообще игнорировала запросы операторов. Внутренняя система наведения работала нестабильно, а машинные компоненты постоянно ломались. Старший опытный офицер Андрей Анисимов указал в мире, что «современные российские беспилотные наземные машины не способны выполнять поставленные задачи в классических типах боевых операций». При этом, он добавил, что понадобится еще 10-15 лет, прежде чем технология будет готова. После провала в Сирии «Уран-9» не прошел даже внутренние испытания в самой России.

Читайте такжеNational Interest: ВМС США построят флот боевых кораблей-роботов

Но несмотря на всю эту горькую историю, российские СМИ сообщили, что армия взяла на вооружение горе-робота. Это означает, что или Москва каким-то фантастическим образом смогла решить все проблемы, или робот будет служить лишь как тестовая платформа для будущих разработок.

США тоже разрабатывали беспилотные боевые системы в течение более чем десятилетия. Американские сухопутные войска даже построили прототип роботизированного танка под названием Black Knight еще в 2007 году.