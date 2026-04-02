США исчерпывают запасы Tomahawk: эксперты раскрыли, сколько ракет осталось в арсенале

За один месяц операции Epic Fury Соединенные Штаты выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, пишет Washington Post.
Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований, проведенному Марком Кансианом и Крисом Парком, эти цифры значительно превышают использование ракет в предыдущих конфликтах.
Как отметил эксперт Марк Кансиан в интервью Military Times, в настоящее время в арсенале США остается около 3 000 таких ракет.
Несмотря на значительное количество, в Пентагоне растет беспокойство из-за скорости "сжигания" запасов, поскольку это может повлиять на способность США сдерживать Китай в Тихом океане.
По имеющимся данным, ракета Tomahawk является чрезвычайно дорогостоящим оружием – ее стоимость составляет около $3,5 миллиона за штуку.
""Томагавк" – это корабельная ударная ракета. Очень дальнобойная и очень точная. Она существует уже давно, но постоянно обновлялась, и теперь Block V – это текущая версия. Ее большая дальность и точность всегда были преимуществом", – объясняет эксперт.
По его мнению, использование этих ракет было критически важным на ранних этапах войны, пока силы США и Израиля не уничтожили иранскую систему ПВО.
Также отмечается, что военные пытаются переходить на более дешевые боеприпасы, такие как JDAM, которые стоят всего $80 000. Однако Tomahawk остается незаменимым из-за своей мощности.
"Она наносит большой ущерб – имеет боевую часть весом 1000 фунтов. Дроны, которые мы использовали и которые использовали иранцы, имеют боевые части весом от 50 до 100 фунтов. То есть это где-то в 10–20 раз более мощный эффект, чем у дрона", – отмечает Кансиан.
Особую тревогу вызывает срок восстановления запасов. По словам эксперта, чтобы заменить израсходованные 850–1000 ракет, понадобится два-три года интенсивной работы оборонных предприятий.
Как говорится в сообщении, администрация США уже ведет переговоры с подрядчиками об ускорении производства в рамках "тура Арсенала Свободы".
Кроме того, по имеющимся данным, подобная ситуация наблюдается и с ракетами для систем Patriot. США уже использовали около 1000 таких ракет в Персидском заливе, что составляет четверть от общего запаса.
"Мы производим около 600 Patriot в год. Около половины из них поступают в Соединенные Штаты, а половина – союзникам", – подытожил эксперт.
Ранее УНИАН писал, что две страны Европы хотят отказаться от ПВО США. Причиной стали задержки поставок и неопределенные сроки выполнения контрактов. Швейцария уже приостановила платежи и рассматривает возможность отказа от соглашения, тогда как Польша, несмотря на наличие Patriot, сталкивается с нехваткой ракет и ищет дополнительные решения.
Добавим, что Япония готовит свой первый эсминец JS Chokai к боевым испытаниям после модернизации под крылатые ракеты Tomahawk. Всего Токио планирует получить до 400 таких ракет к 2027 году , что существенно усилит дальность ударов – более 1600 км.