Новый броневик относится к классу MRAP.

Пока Германия возобновляет производство Taurus, в Литве уже разработали первый собственный. Однако речь идет в этом случае о бронированном автомобиле Taurus 4-1, который был изготовлен компанией Aurida Engineering Company. Об этом пишет Defense Express.

"Новый броневик относится к классу MRAP, имеет колесную формулу 4x4, весит 14 тонн и будет стоить более полумиллиона долларов, что в принципе на уровне аналогов в этом классе. При этом десантное отделение вмещает до 7 человек, а для производства используются коммерческие компоненты, такие как двигатель Cummins мощностью до 480 л. с. и коробка передач ZF", - отмечают в материале.

По словам экспертов, защита соответствует Level 3 по стандарту STANAG 4569 Level 3, то есть выдерживает пули калибра 7.62x51 мм. Если говорить о противоминной защите, то разработчики заявляют, что броневик якобы выдерживает подрыв под колесом на противотанковой мине с эквивалентом 8 кг тротила.

Видео дня

"Возможно, визуальный вид Taurus 4-1 является несколько знакомым, но это и неудивительно, потому что он основан на бронемашине Marauder от южноафриканской компании Paramount Group. При этом она была доработана под литовские требования, такие как установлена система защиты от радиационных, химических и биологических угроз (РХБЗ)", - подчеркнули аналитики.

В Defense Express отметили, что такой случай является не первым, ведь, к примеру, в Казахстане, для своей армии серийно выпускают БКМ "Арлан" 4x4 на дочернем предприятии Paramount. Также интересно то, что в 2020 году было известно о якобы 70% локализации. В общем Marauder есть на вооружении в Алжире, Иордании, Республике Конго, Азербайджане, Казахстане и ЮАР.

"То есть литовцы особо не задумывались и выбрали уже известную в мире платформу, которая не только предлагается для собственных нужд, но и имеет планы на экспорт в страны НАТО и ЕС. Правда, якобы последние сейчас - единственные кто заинтересовался машиной, а вот ведомства Литвы интереса не проявляют", - добавляют эксперты.

По словам разработчиков, они могут производить до 120 машин в год и будут создавать дополнительные специализированные варианты даже с колесными формулами 6x6 и 8x8. Кроме того, на местных мощностях будет проводиться и обслуживание.

"В общем, перед нами очередной MRAP, который можно назвать аналогом украинских "Варта-2" и Inguar-3, то есть фактически является их потенциальным конкурентом на международном рынке. В то же время трудно что-то говорить об успехе проекта пока он не получил свой первый контракт, потому что вне статуса "первого литовского MRAP" будет трудновато из-за немалого количества конкурентов в такой нише", - подытожили в Defense Express.

Другие новости об оружии

Ранее стало известно, что в Британии построят для США два самолета ДРЛВ E-7A Wedgetail. Отмечается, что новый контракт на поставку современных самолетов наблюдения для ВВС США позволит создать более 150 рабочих мест в Бирмингеме и еще 190 рабочих мест по всей Великобритании.

Также сообщалось, что в России отложили возобновление производства самолетов ДРЛВ А-50. Отмечается, что решение о серийном производстве А-50 будет принято после окончания текущих опытно-конструкторских работ.

Известно, что 9 марта авиационный завод в Таганзоре, где изготавливаются самолеты А-50, был атакован украинскими беспилотниками. Тогда Минобороны РФ подтвердило применение 41 БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: