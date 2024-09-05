По сравнению с московскими Т-90С, танк VT-4 показал отличную точность попадания при стрельбе в различных условиях.

Китайский основной боевой танк VT-4 превзошел российскую разработку Т-90С во время недавних испытаний, проведенных в Алжире. Об этом пишет Army Recognition.

Так, по сравнению с московскими Т-90С, танк VT-4 показал отличную точность попадания при стрельбе в различных условиях. Кроме того, китайское оружие продемонстрировало высокую надежность работы силовой установки и шасси во время марша на дистанцию в 500 километров. И в Алжире такими резульататм довольны, поэтому рассматривают приобретение китайских танков на замену российским образцам.

Украинское издание Defense Express отмечает, что Москва в очередной раз проиграла в борьбе за присутствие на мировом рынке вооружений. Более того, речь идет о том, что африканская страна, которая традиционно считалась потребителем именно российского вооружения, выбрала китайский танк.

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"В данной истории есть такой контекст. После 2022 года Алжир столкнулся с тем, что он не может получить ранее законтрактованные комплектующие к уже имеющимся танкам Т-90С (ориентировочно 600 единиц), ну и также – что не происходит поставка уже ранее законтрактованных машин, которые вместо на экспорт пошли непосредственно на нужды оккупационных войск РФ. На этом фоне Алжир задумался о выборе другого типа ОБТ для своего войска, который был бы столь же массовым, как и российский Т-90С. Но здесь у алжирцев возник только один вариант – китайский VT-4", – говорится в материале.

Эксперты обратили внимание, что поскольку VT-4 оказался для африканской страны по сути безальтернативным выбором, "комплиментарные оценки от алжирской стороны об этой машине могут оказаться тоже политически мотивированными".

К тому же, несмотря на то, что видно желание Алжира заказать китайские танки, не понятно, в каком темпе и в каких объемах Пекин будет готов поставлять VT-4.

"Но тем не менее, сам факт того, что один из традиционных покупателей российского оружия идет курсом постепенной замены на другие образцы, бесспорно является проигрышем Кремля в этой ситуации", – констатирует издание.

Мировой рынок вооружения: другие новости

В России слепили нового "франкенштейна". Разработчики страны-агрессора скрестили РБУ-1200 "Ураган" и станину от ЗУ-23-2. На выходе получили аналог немецкого реактивного миномета Nebelwerfer. И этот образец импровизированного вооружения оккупантов выглядит значительно более продуманным, чем предыдущие "скрещивания".

Между тем Соединенные Штаты полностью пересмотрят концепцию "супердорогого" истребителя шестого поколения. Сейчас США делают акцент не на самом самолете, а на "системе" (элементом которой и является истребитель).

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