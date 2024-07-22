Дроны ГУР - оружие возмездия за все военные преступления Москвы.

Подразделение ударных дронов "Эхо Group" Главного управления разведки Министерства обороны продемонстрировало, как отвечает России на атаки по мирному населению Украины.

"Нашим преимуществом остается высокая устойчивость к вражеским средствам РЭБ и дальность, что позволяет достигать критически важных военных объектов российского агрессора", - говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что дроны ГУР - новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы.

"Это очередная операция, которая демонстрирует силу украинских спецслужб. Мы не оставим без ответа ни одной атаки по мирному населению Украины. Это атаки, которые мы наносили и будем наносить в ответ на удары по территории Украины", - рассказал боец под псевдонимом Ремез.

По словам командира подразделения "Эхо Group", они используют дроны тактического поражения. Он подчеркнул, что это новейшее оружие, чтобы максимально навредить оккупантам.

"Целей много, смотря по приоритетности поражения для закрытия или открытия коридоров. Из медийного последнее - это Су-57", - сообщил он.

Уничтожение Су-57 - последние новости

В июне на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ были повреждены два российских истребителя Су-57. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что поражение Су-57 произошло почти на расстоянии 600 км от линии украинской границы на российской территории.

Кроме того, он добавил, что Су-57 не пересекали линию украинского воздушного пространства, потому что россияне боялись потерь и работы украинских Воздушных сил. Но, эти самолеты использовались в российских террористических атаках на украинские гражданские объекты.

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