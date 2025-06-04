Россия со своим Су-57 сделала Индии 'предложение, от которого невозможно отказаться', - СМИ

Россияне позиционируют Су-57 как многоцелевой истребитель пятого поколения.

Россия сделала Индии "чрезвычайное" предложение, которое касается продажи истребителя Су-57Е с полным доступом к его исходному коду. Об этом сообщает Bulgarian Military.

Россия давно продвигает Су-57 на индийском рынке, но теперь соблазняет Нью-Дели обещаниями глубокой локализации, интеграции с индийскими системами по заказу и полного соответствия инициативе "Сделано в Индии".

Предложение включает технологии, используемые для индийской программы модернизации истребителей Су-30МКИ. Это касается, в частности, перспективного радара с активной фазированной антенной решеткой, а также новых бортовых компьютеров.

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Предполагается, что Су-57Е сможет нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" индийского производства, что уменьшает зависимость страны от других государств, а также усиливает ее оборонную самодостаточность.

Специалисты отмечают, что предложение Москвы является не только коммерческой сделкой, но и стратегическим шагом, который призван сохранить влияние РФ на одном из крупнейших мировых рынков вооружений.

Как Москва продвигает Су-57

Напомним, в прошлом году россияне привезли Су-57 на международное авиашоу Airshow China 2024 в Китае.

Демонстрация самолета едва не вызвала скандал, ведь она наглядно продемонстрировала значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов, в первую очередь - от требований пятого поколения.

Недостатки самолета показали видеоматериалы, сделанные китайскими зрителями с близкого расстояния.

В начале 2025 года стало известно, что россияне якобы нашли первого иностранного покупателя на Су-57, однако с тех пор не было представлено ни одного доказательства того, что какая-то другая страна действительно купила истребитель.

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